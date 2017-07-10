Россия намерена отказаться от постпреда в НАТО

В МИД России обсуждают возможность отказа присутствия в НАТО постоянного представителя страны.

В ведомстве допускают, что уровень представителя в альянсе может быть понижен до временного поверенного, сообщает Nation News со ссылкой на отечественные и зарубежные СМИ. Основанием для этого является негативная позиция НАТО в отношении России, а также постоянные голословные обвинения в ее адрес.

Официально свои намерения по вопросу представительства в НАТО МИД пока не озвучивал.