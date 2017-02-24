Россия наложит вето на антисирийские санкции в СБ ООН

Россия наложит вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая предусматривает введение санкций против Сирии за атаки с применением отравляющих веществ, приписываемые Дамаску, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков.

По его словам, если проект резолюции будет вынесен на рассмотрение, Россия наложит на него вето. Сафронков также отметил, что проект резолюции «предвосхищает результаты расследования», которое ведут эксперты ООН и Организации по запрещению химического оружия.

Он также заявил, что на следственную комиссию оказывается давление с целью получить односторонний результат расследования. В свою очередь постпред США Никки Хейли возмутилась позицией РФ по данному вопросу, призвав Россию прекратить нянчиться с сирийским режимом и искать для него оправдания.

По ее мнению, сейчас подходящее время для принятия резолюции, независимо от того, «наложат на нее вето или нет». Об этом сообщает ТАСС.

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