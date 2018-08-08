Россия налаживает мосты со странами Африканского континента

Президент России Владимир Путин на саммите стран БРИКС 27 июля в Йоханнесбурге заявил, что Москва может в скором будущем организовать саммит Россия-Африка, на котором лидеры и министры стран африканского континента встретятся со своими российскими коллегами для разработки всеобъемлющего плана стратегического сотрудничества.

Россия прорабатывает идею проведения саммита Россия-Африка с участием глав африканских государств, на котором могли бы присутствовать видные предприниматели, эксперты и общественные деятели африканского континента, отмечает «Экономика сегодня».

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