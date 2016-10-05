Россия надеется на благоприятный исход переговоров с Белоруссией по транзиту нефти

Российская и белорусская стороны проведут переговоры по тарифам на транзит российской нефти и сумеют прийти к консенсусу. Такое мнение высказал заместитель главы Федеральной антимонопольной службы РФ Анатолий Голомолзин.

По словам чиновника, у России и Белоруссии заключено межправительственное соглашение, согласно которому страны обязаны информировать и согласовывать друг с другом какое-либо увеличение тарифов.

- Процедура в полной мере не была соблюдена. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы вернуться к консультациям. Я думаю, что подобного рода решения будут скорректированы. Принятое решение позволит в полной мере соблюсти баланс интересов. Я думаю, что проблема разрешится. С точки зрения юридической, процессуальной и экономической аргументы России очень сильны, и мы рассчитываем на то, что переговоры завершатся успешно, как это не раз бывало, - цитирует Голомолзина ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».