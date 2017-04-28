Россия начнет продавать Турции зенитные системы
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о достигнутой договоренности между Турцией и Россией о поставках зенитных ракетных систем С-400 (ЗРС).
Сейчас стороны улаживают технические вопросы сделки, а также рассматривают вариант о совместном производстве систем, отмечает ТАСС.
Говоря о вариантах закупки систем ПВО у стран НАТО, министр сказал, что Турция хотела бы купить их у НАТО, но страны альянса не продемонстрировали движение в этом направлении.
«Триумф» (С-400, «Ворчун») — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.
28 апреля 2007 года постановлением правительства РФ ЗРС «Триумф» была принята на вооружение.
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