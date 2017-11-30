Россия начинает выводить свои войска из Сирии
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о подготовке к выводу российских войск с территории Сирии.
Он добавил, что фактическая подготовка уже проводится.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что сокращение группировки ВКС РФ в Сирии может начаться до конца года.
Николай Патрушев отметил, что из Сирии не будут выведены сразу все войска России, операция будет проходить постепенно, а войска и вооружение будут возвращаться на родину по мере готовности, передает РИА Новости.
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