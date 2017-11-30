Россия начинает выводить свои войска из Сирии

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о подготовке к выводу российских войск с территории Сирии.

Он добавил, что фактическая подготовка уже проводится.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что сокращение группировки ВКС РФ в Сирии может начаться до конца года.

Николай Патрушев отметил, что из Сирии не будут выведены сразу все войска России, операция будет проходить постепенно, а войска и вооружение будут возвращаться на родину по мере готовности, передает РИА Новости.