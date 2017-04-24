Россия начинает постройку нового ракетного корабля
В Татарстане на Зеленодольском заводе имени Горького вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заложил строительство малого ракетного корабля 21631 «Град».
В церемонии участвует и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся заводом с 2010 года для ВМФ России, являются многоцелевыми кораблями класса «река-море», оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта – охрана и защита экономической зоны государства.
Сейчас на стапелях Зеленодольского завода ведется строительство еще четырех кораблей проекта – «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево», «Ингушетия» и «Грайворон», сообщает РИА Новости.
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