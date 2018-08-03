Россия начинает поставлять водку в магазины Таиланда
Компания «Татспиртпром» будет поставлять в Таиланд несколько наименований своей продукции.
Предприятие выбрала для поставки следующие марки водки: «Русская валюта Platinum», «Ханская Sneg Edition» и «Tundra Authentic».
В Таиланде водку будут продавать через торговые сети и сегмент HoReCa. До конца 2018 года российская компания намерена реализовать 4 тысячи декалитров водочной продукции, сообщает «Федерал Пресс».
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