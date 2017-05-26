Россия начинает борьбу с «липовыми» квитанциями ЖКХ

В июле всех россиян ожидают новые форматы квитанций по оплате ЖКХ, которые будут содержать региональные нормативы потребления.

В каждом регионе будут введены собственные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг.

Теперь система расчета обяжет оплачивать превышение нормативов не жильцов, а управляющие компании, сообщает RG.ru.

В новой системе все жилищные инспекции ужесточат контроль за начислением платы за ЖКХ, особенно в части начисления за общедомовые нужды. Такие платежки должны решить проблему «непрозрачных» квитанций.

Согласно новым правилам, управляющая компания больше не сможет распределять между жильцами дома превышение нормативов потребления тепла, воды и электричества.