Россия начала расследование похищения граждан силовиками Украины

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам похищений российских граждан украинскими силовыми структурами.

Уголовное дело расследуется по трем статьям УК РФ: 210 ("Организация и участие в преступном сообществе"), 126 ("Похищение человека") и 127.1 ("Торговля людьми"), сообщает ТАСС.

Причинами заведения отдельного дела и расследования стали сведения о похищении граждан России участниками преступного сообщества Украины в период с 2014 года по 2015 год с целью последующего необоснованного привлечения российских граждан к уголовной ответственности.

В декабре 2014 года на блокпосту вблизи поселка Красный Партизан Донецкой области Украины сотрудники украинских спецслужб похитили 36-летнего гражданина России, который не принимал никакого участия в конфликте на юго-востоке Украины, а приехал в качестве волонтера для оказания помощи в восстановлении производства в Донецкой народной республике.

В апреле 2015 года вооруженные лица вблизи поселка Еленовки Донецкой области похитили волонтеров российского Фонда помощи беженцам, соотечественникам и русскоязычному населению "Своих не бросаем". Среди них были россияне, которые везли из Луганска в Донецкую область гуманитарный груз.

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