Россия не может выдать США Эдварда Сноудена

Посол РФ в США Сергей Кисляк заявил, что Москва не выдаст Вашингтону беглого сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена, сообщает портал «Народные новости».

Об этом дипломат рассказал в ходе своего выступления в Школе перспективных международных исследований при Университете Джонса Гопкинса в Вашингтоне.

По словам Кисляка, между РФ и США нет договора о выдаче лиц, которые подозреваются в совершении преступлений. Он указал, что у Москвы нет моральных и юридических прав выдавать Сноудена.