Россия не может выдать США Эдварда Сноудена
Посол РФ в США Сергей Кисляк заявил, что Москва не выдаст Вашингтону беглого сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена, сообщает портал «Народные новости».
Об этом дипломат рассказал в ходе своего выступления в Школе перспективных международных исследований при Университете Джонса Гопкинса в Вашингтоне.
По словам Кисляка, между РФ и США нет договора о выдаче лиц, которые подозреваются в совершении преступлений. Он указал, что у Москвы нет моральных и юридических прав выдавать Сноудена.
Следующая новость Медведев призвал поддерживать ядерную отрасль
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии