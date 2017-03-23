Россия может входить в воды Филиппин

Россия получила право беспрепятственно заходить в территориальные воды Филиппин. Соответствующий указ подписал президент страны Родриго Дутерте.

Согласно документу, корабли ВМФ России обладают правом свободного входа в воды, подконтрольные Маниле после уведомления властей о подобных планах.

Ранее Дутерте выразил надежду на то, что Москва станет защитой и опорой Филиппин, сообщает «Национальная служба новостей».

В прошлом году глава МИД Филиппин Перфекто Ясай заявил о планах по расширению сотрудничества с РФ в сфере обороны и безопасности. Зарубежные СМИ, в свою очередь, сообщили о готовности России поставлять Филиппинам оружие, включая подводные лодки и самолеты.