Россия может претендовать на проведение Олимпийских игр 2028 года
Россия может претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2028 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что Москва, Сочи, Санкт-Петербург и Казань потенциально готовы провести летнюю Олимпиаду.
«Мы не собираемся пока делать никаких конкретных заявлений», - заявил глава российского государства.
Прием заявок планируется начать в 2019 году, а 2021 году МОК объявит столицу Олимпийских игр. Однако приема официальных заявок вообще может не быть, так как в сентябре 2017 года в Лиме МОК может объявить Париж или Лос-Анджелес победителем номинации на проведение Игр 2024 года, а другому кандидату дать право на проведение Олимпиады 2028 года, сообщает ТАСС.
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