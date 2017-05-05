Россия может претендовать на проведение Олимпийских игр 2028 года

Россия может претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2028 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что Москва, Сочи, Санкт-Петербург и Казань потенциально готовы провести летнюю Олимпиаду.

«Мы не собираемся пока делать никаких конкретных заявлений», - заявил глава российского государства.

Прием заявок планируется начать в 2019 году, а 2021 году МОК объявит столицу Олимпийских игр. Однако приема официальных заявок вообще может не быть, так как в сентябре 2017 года в Лиме МОК может объявить Париж или Лос-Анджелес победителем номинации на проведение Игр 2024 года, а другому кандидату дать право на проведение Олимпиады 2028 года, сообщает ТАСС.