Россия может пострадать от санкций против КНДР
Санкции, которые США намерены ввести в отношении Северной Кореи, могут негативно отразиться и на России. Об этом заявила научный сотрудник Восточного факультета СПбГУ, политолог Ирина Ланцова.
Она пояснила, что речь идет о совместной экономической деятельности – текущей и перспективной. «У России и Северной Кореи есть проект по общей железной дороге…Вся мировая финансовая система завязана в Соединенных Штатах. И если Вашингтон введет санкции, то все эти договоренности окажутся под запретом», - сказала политолог в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что Пентагон ответил отказом на предложение России и Китая прекратить военные учения в районе Корейского полуострова. Кроме того, постпред США при ООН Ники Хейли заявила, что США не исключают военного способа разрешения корейского вопроса.
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