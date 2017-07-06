Россия может пострадать от санкций против КНДР

Санкции, которые США намерены ввести в отношении Северной Кореи, могут негативно отразиться и на России. Об этом заявила научный сотрудник Восточного факультета СПбГУ, политолог Ирина Ланцова.

Она пояснила, что речь идет о совместной экономической деятельности – текущей и перспективной. «У России и Северной Кореи есть проект по общей железной дороге…Вся мировая финансовая система завязана в Соединенных Штатах. И если Вашингтон введет санкции, то все эти договоренности окажутся под запретом», - сказала политолог в интервью НСН.

Ранее сообщалось, что Пентагон ответил отказом на предложение России и Китая прекратить военные учения в районе Корейского полуострова. Кроме того, постпред США при ООН Ники Хейли заявила, что США не исключают военного способа разрешения корейского вопроса.