Россия может остановить авиасообщение с Таджикистаном с 22 декабря, если таджикская сторона не будет следовать взятым на себя обязательствам, говорится в сообщении Минтранса РФ.

В материале уточняется, что отказ таджикских авиавластей разрешить полеты российской авиакомпании «Ямал» по маршруту Худжанд-«Жуковский» является незаконным.

Ведомство подчеркивает, что никакого «паритета» в Соглашении о воздушном сообщении и последующих договоренностях между РФ и Таджикистаном нет.

В Минтрансе РФ пояснили, что термин «паритет» используется таджикской стороной в качестве формулы «Сколько летаем мы, столько и вы будете летать», несмотря на имеющиеся договоренности. Об этом сообщает «Интерфакс».