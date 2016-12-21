Россия может остановить авиасообщение с Таджикистаном с 22 декабря
Россия может остановить авиасообщение с Таджикистаном с 22 декабря, если таджикская сторона не будет следовать взятым на себя обязательствам, говорится в сообщении Минтранса РФ.
В материале уточняется, что отказ таджикских авиавластей разрешить полеты российской авиакомпании «Ямал» по маршруту Худжанд-«Жуковский» является незаконным.
Ведомство подчеркивает, что никакого «паритета» в Соглашении о воздушном сообщении и последующих договоренностях между РФ и Таджикистаном нет.
В Минтрансе РФ пояснили, что термин «паритет» используется таджикской стороной в качестве формулы «Сколько летаем мы, столько и вы будете летать», несмотря на имеющиеся договоренности. Об этом сообщает «Интерфакс».
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