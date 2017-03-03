Россия может не опасаться потери чемпионата мира по футболу в 2018 году

Чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2018 году, у России не отберут, заявил министр спорта РФ Павел Колобков рамках встречи «Час с министром» в Общественной палате РФ.

По его словам, чемпионат мира будет мероприятием не менее масштабным, чем Олимпиада в Сочи.

Министр заверил журналистов, что подготовка идет по плану, стадионы строятся, приезжают международные комиссии.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко положительно оценил ход подготовки российских регионов в проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

Кроме того, правительство распорядилось увеличить расходы на подготовку к Чемпионату мира по футболу до 19 миллиардов рублей.

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведён в Восточной Европе, сообщает «Федерал пресс».

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