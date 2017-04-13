Россия может начать блокировать продукты из Беларуси

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт считает правильным возбуждение уголовного дела против Минсельхозпрода Беларуси.

Причиной он называет - уклонение от сотрудничества по выявлению санкционных продуктов на границах Беларуси с ЕС и Россией.

По его мнению, отказ Минсельхозпрода является косвенным показателем заинтересованности министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Сергей Данкверт подчеркнул, что в ограничении поставок продукции белорусских предприятий не было его личной заинтересованности, передает RNS.

В феврале президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правоохранительным органам возбудить уголовное дело в отношении Сергея Данкверта из-за ограничения доступа на российский рынок продукции белорусских предприятий.

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