Россия может начать блокировать продукты из Беларуси

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт считает правильным возбуждение уголовного дела против Минсельхозпрода Беларуси.

Причиной он называет - уклонение от сотрудничества по выявлению санкционных продуктов на границах Беларуси с ЕС и Россией.

По его мнению, отказ Минсельхозпрода является косвенным показателем заинтересованности министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Сергей Данкверт подчеркнул, что в ограничении поставок продукции белорусских предприятий не было его личной заинтересованности, передает RNS.

В феврале президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правоохранительным органам возбудить уголовное дело в отношении Сергея Данкверта из-за ограничения доступа на российский рынок продукции белорусских предприятий.