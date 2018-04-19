Россия и США могут остаться без авиасообщения
МИД России не исключает отмену авиационного сообщения между Россией и США.
Поводом для беспокойства стали трудности экипажей российской авиакомпании «Аэрофлот» с получением рабочих виз.
Положение с выдачей разрешений на въезд в ведомстве назвали удручающим.
Согласно данным МИД РФ, срок ожидания выдачи виз российским пилотам и стюардам растягивается до 250 дней, сообщает «РИА Новости».
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