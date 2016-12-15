ЕС и Россия могут объединиться против политики Трампа
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини допустила возможность того, что ЕС и Россия могут объединить свои позиции по некоторым международным вопросам против политики, проводимой новым руководством США.
Могерини пояснила, что речь идет об иранской сделке, урегулировании на Ближнем Востоке, а также роли ООН, передает The Wall Street Journal. В частности, она отметила, что если Трамп допустит какое-либо отступление от договоренностей по ядерной программе Ирана, то это приведет к недовольству со стороны как России, так и Европы.
Ранее избранный президент США неоднократно критиковал иранскую сделку, призывая к ее пересмотру. По его мнению, Иран может найти лазейку для получения ядерного оружия.
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