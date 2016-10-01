Россия на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН
С 1 октября и до конца месяца Российская Федерация будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, первое заседание Совбеза под руководством РФ состоится 3 октября и будет посвящено обострению кризиса в Сирии.
Всего по ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке запланировано две встречи, одна из них будет посвящена обсуждению гуманитарной обстановки, а вторая - применению химического оружия, - сообщают «Известия».
Ранее миссия ООН опубликовала отчет о применении запрещенных отравляющих веществ сторонами конфликта, разделив ответственность за эти действия между правительственными войсками и террористическими группировками.
Также под председательством РФ 28 октября пройдут дебаты по вопросу о сотрудничестве с ОДКБ, ШОС и СНГ.
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