Россия лидирует среди импортеров нефти в Китай

В числе стран-импортеров нефти в КНР Россия занимает лидирующую позицию.

В прошлом месяце Китай закупил РФС 4,74 миллиона тонн сырой нефти. Это на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Regnum со ссылкой на Главное таможенное управление КНР. В лидеры РФ удалось выйти относительно недавно, поскольку в июле она была третьей в списке крупнейших поставщиков Китая.

Основными конкурентами России на китайском рынке являются Саудовская аравия, Ирак Ангола и Ирак. В частности, последний нарастил объем импорта нефти в КНР до 60% или до 3,72 миллиона тонн.

Издание отмечает, что в текущем году Китай значительно увеличит импорт нефти, что привело к росту экспорта нефтепродуктов. Уже в июле поставки китайских нефтепродуктов превышали 100% по сравнению с прошлым годом.

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