Россия легализует лиц без гражданства

Проживающие в России лица без гражданства смогут получить документы, удостоверяющие личность.

По данным источников газеты «Известия» соответствующий законопроект скоро будет подготовлен.

Председатель комиссии по миграции Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров рассказал, что разработкой документа занимается МВД.

Предполагается, что в новый документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, будет напоминать паспорт. В него запишут основные данные о владельце, укажут адрес фактического проживания и вклеят фотографию.

На данный момент действует закон, согласно которому, если человек без гражданства может получить разрешение на временное проживание, то ему выдается справка, а если такое разрешение он получить не может, то никакого документа взамен просроченного или вообще отсутствующего паспорта не выдается.

По закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» лицами без гражданства считаются люди, не являющиеся гражданами России и не имеющие «доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства».

Как отмечается в материале газеты, проблема, в частности, касается людей, которые после распада СССР не смогли получить паспорт ни одной из бывших союзных республик. В России закон «О гражданстве» вступил в силу 6 февраля 1992 года. По нему российскими гражданами стали считаться те, кто на тот момент были прописаны на российской территории.

В пресс-службе МВД сообщили, что по разрешению на временное проживание в России сейчас находится 400 лиц без гражданства.