Россия и Лаос договорились об отмене виз

Со 2 декабря вступает в силу безвизовый режим Между Россией и Лаосом.

В соответствии с соглашением, достигнутым властями стран, российские граждане смогут находиться на территории азиатского государства без визы в течение 30 дней. При этом уточняется, что безвизовый режим не распространяется на лиц, въезжающих в страну с целью постоянного проживания, работы или обучения.

Аналогичные правила будут действовать в отношении граждан Лаоса, въезжающих на территорию РФ. Об этом сообщает «Собеседник» со ссылкой на МИД России.