Россия и Лаос договорились об отмене виз
Со 2 декабря вступает в силу безвизовый режим Между Россией и Лаосом.
В соответствии с соглашением, достигнутым властями стран, российские граждане смогут находиться на территории азиатского государства без визы в течение 30 дней. При этом уточняется, что безвизовый режим не распространяется на лиц, въезжающих в страну с целью постоянного проживания, работы или обучения.
Аналогичные правила будут действовать в отношении граждан Лаоса, въезжающих на территорию РФ. Об этом сообщает «Собеседник» со ссылкой на МИД России.
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