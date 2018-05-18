Россия и Китай станут одной страной для дальнобойщиков
Министерство транспорта России готовит новый проект, меняющий рыночные отношения грузоперевозок с Китаем.
В проекте предлагается отказаться от маршрутного принципа организации перевозок и полностью раскрыть территорию России и Китая для наших автоперевозчиков.
По новому замыслу, грузовики смогут доставлять товары не только от точек складов между Китаем и Россией, а, что называется, от двери к двери.
Грузооборот между Россией и Китаем регулируется межправительственным соглашением, подписанным в 1992 году.
В данный момент маршрут каждой конкретной перевозки устанавливается заранее и не предполагает отклонений, сообщает ТАСС.
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