Россия и Китай станут одной страной для дальнобойщиков

Министерство транспорта России готовит новый проект, меняющий рыночные отношения грузоперевозок с Китаем.

В проекте предлагается отказаться от маршрутного принципа организации перевозок и полностью раскрыть территорию России и Китая для наших автоперевозчиков.

По новому замыслу, грузовики смогут доставлять товары не только от точек складов между Китаем и Россией, а, что называется, от двери к двери.

Грузооборот между Россией и Китаем регулируется межправительственным соглашением, подписанным в 1992 году.

В данный момент маршрут каждой конкретной перевозки устанавливается заранее и не предполагает отклонений, сообщает ТАСС.