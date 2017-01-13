Россия и Китай проводят закрытую встречу по САР

В здании МИД РФ проходит закрытая встреча российских и китайских дипломатов, посвященная ситуации в Сирии и вопросам мирного ее урегулирования.

Москву представляет глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин, Пекин — спецпредставитель КНР по Сирии Се Сяоянь, сообщает РИА «Новости».

Предполагается, что после завершения встречи ее участники сделают совместное заявление для СМИ.