Россия и Китай проводят закрытую встречу по САР
В здании МИД РФ проходит закрытая встреча российских и китайских дипломатов, посвященная ситуации в Сирии и вопросам мирного ее урегулирования.
Москву представляет глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин, Пекин — спецпредставитель КНР по Сирии Се Сяоянь, сообщает РИА «Новости».
Предполагается, что после завершения встречи ее участники сделают совместное заявление для СМИ.
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