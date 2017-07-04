Россия и Китай предложили выход из Корейского конфликта

Российская Федерация и Китайская Народная Республика предложили решение Корейского конфликта относительно КНДР, США и Южной Кореи.

Первым шагом на данном этапе предлагается объявить мораторий на ядерные и ракетные испытания со стороны КНДР на добровольных началах. США и Южная Корея, в свою очередь, должны воздерживаться от проведения крупномасштабных совместных учений.

Также в будущем планируется прилагать все усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, отмечает Regnum.

Неприменение силы, отказ от агрессии, мирное сосуществование – главные критерии для международного урегулирования, отмечает китайская и российская сторона.