Россия и Китай предложили выход из Корейского конфликта
Российская Федерация и Китайская Народная Республика предложили решение Корейского конфликта относительно КНДР, США и Южной Кореи.
Первым шагом на данном этапе предлагается объявить мораторий на ядерные и ракетные испытания со стороны КНДР на добровольных началах. США и Южная Корея, в свою очередь, должны воздерживаться от проведения крупномасштабных совместных учений.
Также в будущем планируется прилагать все усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, отмечает Regnum.
Неприменение силы, отказ от агрессии, мирное сосуществование – главные критерии для международного урегулирования, отмечает китайская и российская сторона.
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