Россия и Китай открывают границы для туристов

Российские туристы в скором времени смогут без получения визы посещать Китай.

Соответствующее соглашение панируется подписать в ближайшее время, рассказал замглавы Федерального агентства по туризму РФ Николай Королев.

По его словам, документ позволит существенно увеличить потоки туристов в обоих направлениях.

В Россию до конца года иностранные туристы могут беспрепятственно въезжать по FAN ID. Их в обязательном порядке выдавали всем болельщикам чемпионата мира по футболу-2018, сообщает «Национальная служба новостей».

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