Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Сирии

При голосовании за проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий прекращение огня в сирийском Алеппо, Россия, Китай и Венесуэла проголосовали против, а Ангола воздержалась. Документ в общей сложности поддержали 11 государств.

- Проект резолюции не принимается, поскольку два постоянных члена проголосовали против, - цитирует ТАСС постоянного представителя Испании при ООН Романа Марчези.

Перед голосованием постпред РФ Виталий Чуркин выразил сожаление, что соавторы резолюции – Египет, Испания и Новая Зеландия – под нажимом других стран вынесли его на голосование, отказавшись от выработки консенсусного документа.

Российский дипломат напомнил, что в ближайшие дни в Женеве состоится встреча экспертов США и России для обсуждения плана урегулирования ситуации в Алеппо, важнейшим элементом которого является вывод боевиков из восточной части города.

По словам Чуркина, СБ ООН следовало дождаться итогов этих консультаций, а уже потом принимать резолюцию.

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