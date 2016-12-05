Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Сирии
При голосовании за проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий прекращение огня в сирийском Алеппо, Россия, Китай и Венесуэла проголосовали против, а Ангола воздержалась. Документ в общей сложности поддержали 11 государств.
- Проект резолюции не принимается, поскольку два постоянных члена проголосовали против, - цитирует ТАСС постоянного представителя Испании при ООН Романа Марчези.
Перед голосованием постпред РФ Виталий Чуркин выразил сожаление, что соавторы резолюции – Египет, Испания и Новая Зеландия – под нажимом других стран вынесли его на голосование, отказавшись от выработки консенсусного документа.
Российский дипломат напомнил, что в ближайшие дни в Женеве состоится встреча экспертов США и России для обсуждения плана урегулирования ситуации в Алеппо, важнейшим элементом которого является вывод боевиков из восточной части города.
По словам Чуркина, СБ ООН следовало дождаться итогов этих консультаций, а уже потом принимать резолюцию.
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