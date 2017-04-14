Россия и Казахстан объединяют усилия в покорении космоса

Президент России Владимир Путин дал согласие на предложенный проект Казахстана в сфере сотрудничества при освоении космического пространства с использованием космодрома «Байконур», сообщает Interfax.

Также он добавил, что сотрудничество расширится, и затронет не только «Байконур», но и космодром «Восточный», где также будут проводиться совместные работы.

Комплекс «Байконур», арендованный Российской Федерацией у Казахстана, состоит из двух частей: города и одноименного космодрома. На космодроме имеются пусковые установки для пуска ракет тяжелого («Протон»), среднего («Зенит» и «Союз») и легкого классов («Днепр», «Стрела»), а также монтажные корпуса для подготовки ракет, разгонных блоков и спутников.

Космодром «Восточный» - российский космодром на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи города Циолковского. В настоящий момент – строящийся объект. Сдача в эксплуатацию намечена на 2021 год.

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