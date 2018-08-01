Россия не исключает провокации в Донбассе из-за Петра Порошенко

Российский политолог Владимир Корнилов заявил, что в случае провала Петра Порошенко на выборах президента Украины, на Донбассе могут начаться вооруженные провокации.

Именно с этим, по мнению Владимира Корнилова, связано наступившее после саммита затишье на направлении Горловки, где до этого ВСУ копили силы и осуществляли провокации.

Политолог утверждает, что теперь Служба безопасности Украины (СБУ) резко активизировалась и начала проведение «спецопераций» в контролируемой ВСУ части Донбасса.

Также Владимир Корнилов выразил мнение, что именно предупреждение европейских членов НАТО стало причиной массового увольнения украинских офицеров и контрактников, отмечает «Экономика сегодня».

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