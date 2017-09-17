Россия и Ирак возобновили авиасообщение спустя 13 лет
Иракский самолет компании Iraqi Airways совершил первый за 13 лет рейс в Москву.
Авиалайнер приземлился в аэропорту Внуково. На борту самолета находилась делегация во главе с министром транспорта Ирака Каземом Хамами, передает «РИА Новости».
Авиасообщение между странами прервалось еще в 2004 году. Россия ввела запрет на рейсы из Ирака из-за недостаточного уровня обеспечения безопасности полетов в связи с ухудшением обстановки на Ближнем Востоке.
В 2015 году стороны договорились об открытии прямого авиасообщения. Иракская сторона сообщила, что перелеты будет совершать Iraqi Airways или «другой перевозчик». Россия пообещала назначить авиакомпанию со своей стороны чуть позже.
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