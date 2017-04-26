Россия и Индия проведут уникальные совместные учения
В этом году Россия и Индия проведут совместные учения, заявил министр обороны Индии Арун Джейтли в ходе Московской конференции по международной безопасности.
«В конце этого года Россия и Индия проведут буквально уникальные учения, которые будут включать три вида вооруженных сил, это действительно будет историческое событие», —цитирует «РИА Новости» слова Джейтли.
Он подчеркнул, что Индия и Россия впервые принимают участие в таких совместных учениях.
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