Россия и Грузия восстановили авиасообщение
Ограничения на полеты грузинской авиакомпании Georgian Airways в Россию сняты. Авиавласти Грузии приняли аналогичное решение в отношении российской компании «Уральские авиалинии».
Факт снятия ограничений с Georgian Airways подтвердили как в Минтрансе России, так и в самой компании, передает ТАСС.
Введены они были в минувшие выходные – грузинскому перевозчику сократили количество рейсов из Тбилиси в Москву. Данная мера стала ответом на ограничения «Уральским авиалиниям» на полеты из Жуковского в столицу Грузии, введенные в мае.
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