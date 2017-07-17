Россия и Грузия восстановили авиасообщение

Ограничения на полеты грузинской авиакомпании Georgian Airways в Россию сняты. Авиавласти Грузии приняли аналогичное решение в отношении российской компании «Уральские авиалинии».

Факт снятия ограничений с Georgian Airways подтвердили как в Минтрансе России, так и в самой компании, передает ТАСС.

Введены они были в минувшие выходные – грузинскому перевозчику сократили количество рейсов из Тбилиси в Москву. Данная мера стала ответом на ограничения «Уральским авиалиниям» на полеты из Жуковского в столицу Грузии, введенные в мае.