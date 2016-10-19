Россия готовит ответ на новые санкции США

Россия может пойти на достаточно болезненные ответные меры, если США введут новые санкции. Такую позицию Москвы озвучил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, выступая в Госдуме.

"Если США вопреки здравому смыслу и опыту достаточно болезненному уже для себя все-таки пойдут по пути дальнейшего наращивания санкционных мер, уверяю вас, в нашем арсенале найдутся шаги, которые отзовутся достаточно болезненно", - пояснил Рябков, предлагая на рассмотрение законопроект о приостановке договора по утилизации плутония с США.

Госсекретарь США Джон Керри ранее озвучил позицию Вашингтона. Он заявил, что Вашингтон намерен ввести дополнительные санкционные меры по отношению к России, основанием для которых, по мнению американских властей, является причастность Москвы к кибератаке, а также участие в сирийском конфликте, сообщает «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
События: санкции
Следующая новость Назначение Мутко на пост вице-премьера предложено Медведевым и одобрено Путиным

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО