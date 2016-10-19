Россия готовит ответ на новые санкции США

Россия может пойти на достаточно болезненные ответные меры, если США введут новые санкции. Такую позицию Москвы озвучил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, выступая в Госдуме.

"Если США вопреки здравому смыслу и опыту достаточно болезненному уже для себя все-таки пойдут по пути дальнейшего наращивания санкционных мер, уверяю вас, в нашем арсенале найдутся шаги, которые отзовутся достаточно болезненно", - пояснил Рябков, предлагая на рассмотрение законопроект о приостановке договора по утилизации плутония с США.

Госсекретарь США Джон Керри ранее озвучил позицию Вашингтона. Он заявил, что Вашингтон намерен ввести дополнительные санкционные меры по отношению к России, основанием для которых, по мнению американских властей, является причастность Москвы к кибератаке, а также участие в сирийском конфликте, сообщает «Интерфакс».