Россия готова заморозить добычу нефти

Россия готова присоединиться к решению ОПЕК и заморозить свою добычу нефти. Такое заявление сделал президент Владимир Путин.

Глава государства также отметил, что он не видит проблем, которые могли бы помешать достичь такую договоренность внутри ОПЕК, сообщает РИА Новости.

"В интересах российской экономики и энергетического сектора не только России, но и мировой экономики замораживание добычи — на сегодняшнем уровне. По большому счету, мы могли бы рассмотреть даже и определенное снижение, но это, в общем, уже и ни к чему», — сказал Путин.

Государства-участники ОПЕК вот уже который месяц не могут договориться о снижении темпов добычи нефти, что привело бы к стабилизации на нефтяном рынке.