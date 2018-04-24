Россия готова замахнуться на очередной «Северный поток»
В «Газпроме» не исключают вероятности строительства «Северного потка-3». Об этом заявил замглавы правления компании Александр Медведев.
По его словам, проект может быть реализован, если у европейских стран возникнет в нем потребность и они будут готовы подписать соответствующие контракты. Он также добавил, что «Газпром» по-прежнему готов снабжать Европу топливом в необходимых объемах, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
В настоящее время действует «Северный поток», связывающий Россию и Германию. Предполагается, что в 2019 году вступит в строй «Северный поток-2»,который усилит этот газопровод. Против его строительства выступают Украина, Польша и еще ряд стран, называя проект угрозой энергетической безопасности Европы.
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