Россия готова взаимодействовать с Францией по антитеррору

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности России развивать взаимодействие с Францией по антитеррору.

В ходе встречи со своим французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом Лавров подчеркнул, что международный терроризм — это враг номер один, и для того чтобы с ним бороться, необходимо отложить в сторону все остальное.

Российский министр также отметил, что победив терроризм, можно продвинуться в решении многочисленных кризисов, в том числе на Ближнем Востоке и на севере Африки, сообщает «РИА Новости».