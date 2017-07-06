Россия готова взаимодействовать с Францией по антитеррору
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности России развивать взаимодействие с Францией по антитеррору.
В ходе встречи со своим французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом Лавров подчеркнул, что международный терроризм — это враг номер один, и для того чтобы с ним бороться, необходимо отложить в сторону все остальное.
Российский министр также отметил, что победив терроризм, можно продвинуться в решении многочисленных кризисов, в том числе на Ближнем Востоке и на севере Африки, сообщает «РИА Новости».
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