Россия готова выслать 30 американских дипломатов

Москва планирует выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на несколько зданий США в России в ответ на арест в штатах российской дипсобственности в декабре прошлого года.

По данным источника газеты «Известия», Вашингтон не намерен снимать арест с дипломатической собственности России на территории США.

При этом он подчеркнул, что в Москве не хотели бы принимать зеркальные меры, но оставить без ответа действия Вашингтона нельзя.

Собеседник газеты также рассказал, что в Санкт-Петербурге запланирована встреча замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона, на которой стороны попробуют найти компромисс. Если конфликт не разрешится, то ответные меру будут приняты.

По данным «Известий», в качестве зеркальных мер под арест могут попасть принадлежащие США дача в Серебряном Бору и складское помещение в Москве, а резиденцию посла США «Спасо-хаус» и посольскую англо-американскую школу в Санкт-Петербурге трогать не будут.