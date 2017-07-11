Россия готова выслать 30 американских дипломатов

Москва планирует выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на несколько зданий США в России в ответ на арест в штатах российской дипсобственности в декабре прошлого года.

По данным источника газеты «Известия», Вашингтон не намерен снимать арест с дипломатической собственности России на территории США.

При этом он подчеркнул, что в Москве не хотели бы принимать зеркальные меры, но оставить без ответа действия Вашингтона нельзя.

Собеседник газеты также рассказал, что в Санкт-Петербурге запланирована встреча замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона, на которой стороны попробуют найти компромисс. Если конфликт не разрешится, то ответные меру будут приняты.

По данным «Известий», в качестве зеркальных мер под арест могут попасть принадлежащие США дача в Серебряном Бору и складское помещение в Москве, а резиденцию посла США «Спасо-хаус» и посольскую англо-американскую школу в Санкт-Петербурге трогать не будут.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
События: скандалы
Организации: МИД
Следующая новость Москвичам покажут стройку новых станций метро

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО