Россия готова сократить добычу нефти

Россия сократит добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил министр энергетики Александр Новак, комментируя итоги встречи стран ОПЕК в Вене.

По его словам, это будет сделано, если сами страны картеля будут строго соблюдать тот уровень снижения добычи, о котором удалось договориться.

Сократить объемы добычи организация стран-экспортеров договорилась еще на саммите в Алжире, однако у каждой из стран-участниц нашлись аргументы, почему не она, а партнеры по организации должны взять на себя все издержки, сообщает «ТВЦ».

Ранее сообщалось, что на саммите ОПЕК в Вене было принято соглашение об ограничении производства нефти с 1 января 2017 года. В течение десяти дней к ограничению объемов добычи должны присоединиться страны, не входящие в картель.

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