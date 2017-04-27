Россия готова содействовать переговорам Кабула с талибами

Теракт в Мазари-Шарифе подчеркивает необходимость переговоров с движением «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

«Мы в своем заявлении МИДа это четко обозначили. К сожалению, таких терактов много, и чтобы их не было, надо садиться за стол переговоров. Россия готова предоставить площадку для этого», - заявил он в интервью «Известиям».

Кабулов отметил, что в настоящее время какой-либо прогресс в российско-афганских отношениях отсутствует. Нынешние власти страны на словах готовы развивать сотрудничество, но дело пока до этого не доходит.

Кабулов добавил, что взаимодействие между Москвой и Вашингтоном по Афганистану также отсутствует. Он подчеркнул, что США прекратили его в одностороннем порядке и поэтому первый шаг к возобновлению также должна сделать американская сторона.

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