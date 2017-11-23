Россия готова помочь Аргентине в поисках субмарины
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с аргентинским коллегой Маурисио Макри предложил помощь в операции по поиску пропавшей подводной лодки.
По его словам, Россия готова незамедлительно направить в регион поисков высокотехнологичное океанографическое судно, передает «ФедералПресс» со ссылкой на МИД Аргентины. В ближайшее время министры обороны обеих стран должны согласовать сотрудничество.
Подводная лодка «Сан-Хуан» ВМС Аргентины пропала на прошлой неделе. В ее поисках принимают участие свыше 10 государств, в числе которых Бразилия, Германия, Испания, США и другие.
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