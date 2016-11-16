Россия готова поддержать любое предложение ОПЕК по стабилизации рынка нефти

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил журналистам, что Россия поддержит любое предложение ОПЕК, направленное на стабилизацию мирового рынка нефти.

- Вы помните нашу позицию, которая в апреле была. Тогда мы не смогли договориться, потому что страны вне ОПЕК были готовы, а ОПЕК из-за внутренних разногласий не смогла предложить всем общую концепцию. Поэтому сейчас давайте сконцентрируемся на том, чтобы внутри ОПЕК были достигнуты договоренности по квотам, — цитирует Новака РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что российская сторона готова принять «любое решение», которое будет направлено на улучшение ситуации.

- Мы поддерживаем любое решение, которое будет принято внутри ОПЕК. И мы готовы будем принять тоже в этом участие. В этом основной смысл, чтобы не было разночтений, что ОПЕК примет участие, а мы нет. Мы примем обязательно, но ждем решения, — пояснил Новак.