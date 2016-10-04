Россия готова поддержать заморозку добычи нефти

Россия готова поддержать заморозку объемов добычи нефти. Для этого необходимо окончательное решение ОПЕК. С таким заявлением выступил министр экономического развития России Алексей Улюкаев.

Как пишет Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня», осторожность российского руководства понятна – разговоры о сокращении добычи нефти ведутся с того самого момента, как началось падение цен. Но за прошедшие более чем два года соглашение так и не было подписано.

Издание напоминает, что предыдущая попытка договориться о заморозке цен на нефть была предпринята 17 апреля в Дохе и успехом не увенчалась.

Решение об ограничении добычи на уровне 32,5 - 33 миллионов баррелей нефти в сутки ОПЕК принял на прошлой неделе. Устная договоренность должна быть зафиксирована на очередной встрече 30 ноября в Вене.

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