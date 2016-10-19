Россия готова ответить на притязания «Нафтогаза Украины» в суде

Российской стороне есть чем ответить на исковое заявление компании «Нафтогаз Украины», которая требует возместить убытки за потерянные в Крыму активы на сумму 2,6 миллиарда долларов. Такое заявление сделал эксперт в области международного права, юрист Вячеслав Кокуркин.

- Шансы добиться компенсации за убытки по имуществу в Крыму, а уж тем более вернуть потерянные месторождения, у Украины нулевые, - заявил ФБА «Экономика сегодня» Кокуркин.

По словам собеседника агентства, «международное инвестиционное право признает такие процессы, как национализация и экспроприация», но согласно волеизъявлению населения Крыма территория полуострова стала частью России, и это также является правовой догмой.

- В суде представляющие РФ юристы найдут немало контрдоводов, чтобы доказать несостоятельность претензий Украины. Киев действует по принципу «мы хотим, чтобы нас уважали, но сами уважать не будем». Именно это и сыграет свою роль в международных спорах с Украиной, - подчеркнул Кокуркин.

Ранее стало известно, что украинский газовый оператор «Нафтогаз» подал очередной иск в международный инвестиционный арбитраж. Совместно с шестью «дочками» оператор требует вернуть Киеву контроль над активами в Крыму и возмещением убытков на 2,6 миллиарда долларов.

- Позиции Киева в этом споре весьма слабы, вряд ли у иска есть хоть малейшие перспективы на удовлетворение, - считает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. – В ответ российская сторона может предъявить ситуацию с сетями российской компании «Транснефть», которые украинские власти намеревались отнять в свою пользу. Кроме того, из этих сетей было отобрано нефтепродуктов на миллиарды долларов. В итоге «Транснефть» была вынуждена за бесценок продать свое имущество на Украине и уйти из этой страны.