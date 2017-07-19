Россия готова отправить туристов на Луну

Россия отправит в полет вокруг Луны группу космических туристов, заявил глава ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев.

По его словам, предварительный контракт с зарубежной компанией уже подписан, однако провести необходимую модернизацию корабля «Союза» для облета Луны без инвестора будет сложно.

Солнцев пояснил, что корабли, летающие к МКС, не пригодны для полета к Луне.

«Инвесторами могут выступить богатые люди, которым это интересно и которые готовы на это потратиться, как Илон Маск, и непосредственно туристы. Если сделать хорошую рекламу, хорошо подать, то это реально», —считает вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин.

Ранее «Роскосмос» начал подготовку первой группы добровольцев для полета на Марс, который должен состояться уже в 2019 году, сообщает Ura.ru.

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Теги:
Места: Россия
События: космос, туризм
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