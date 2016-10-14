Россия готова обменять Ярошенко на заключенных граждан США

Россия готова к обмену американских заключенных на российского летчика Константина Ярошенко. С таким заявлением выступил сегодня уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

«Я могу подтвердить то, что мы говорили неоднократно и раньше. Да, обозначали американской стороне готовность задействовать конвенцию Совета Европы и передать им американского гражданина или граждан, которые находятся сейчас в российских тюрьмах», — сказал Долгов.

При этом дипломат не назвал определенных имен американских заключенных, находящихся на территории России, сообщает РИА Новости.

Сегодня Министерство юстиции России направило запрос в США о передаче летчика Константина Ярошенко для отбывания наказания на родине.

Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке транспортировки крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. Приговор был вынесен американским судом 7 сентября 2011 года, Ярошенко отбывает 20-летнее заключение в США.