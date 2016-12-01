Россия готова к нормализации отношений с США

Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил о готовности к сотрудничеству с новой администрацией США на равноправной основе.

Он также отметил важность нормализации двусторонних отношений на взаимовыгодной основе.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября президентских выборах в США. Он вступит в должность 20 января 2017 года, сообщает «Интерфакс».