Россия готова к нормализации отношений с США
Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил о готовности к сотрудничеству с новой администрацией США на равноправной основе.
Он также отметил важность нормализации двусторонних отношений на взаимовыгодной основе.
Республиканец Дональд Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября президентских выборах в США. Он вступит в должность 20 января 2017 года, сообщает «Интерфакс».
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