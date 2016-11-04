Россия не готова идти на уступки в авиаконфликте с Таджикистаном

Представители Минтранса РФ заявили, что не готовы смягчить свою позицию по Таджикистану. Ранее государство отказалось принимать рейсы из аэропорта Жуковский.

Представители Душанбе считают, что для взаимодействия с аэропортом Жуковский РФ и Таджикистан должны заключить новый договор. Минтранс РФ настаивает, что новые договор не нужен, поскольку Жуковский входит в Раменский авиаузлел (Московская область).

В Минтрансе отмечают, что авиасообщение с Таджикистаном может быть приостановлено с 8 ноября. Советник посольства Таджикистана в РФ Сарвар Бахти предложил делегациям двух стран встретиться 24 ноября, однако в Москве переговоры с государством вести не планируют, сообщает ТАСС.