Россия и Филиппины договорились о сотрудничестве
Россия и Филиппины заключили восемь соглашений, предусматривающих сотрудничество в различных сферах.
В частности, речь идет о взаимодействии в сфере транспорта, сельского хозяйства, культуре, туризме и других областях. Церемония подписания соглашения прошла в отеле Four Seasons в Москве, передает РИА «Новости».
Вчера состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и филиппинским лидером Родриго Дутерте. Пакет документов о сотрудничестве был подготовлен к его визиту.
Следующая новость Жертвами пожара в Канске стали два человека
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии