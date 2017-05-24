Россия и Филиппины договорились о сотрудничестве

Россия и Филиппины заключили восемь соглашений, предусматривающих сотрудничество в различных сферах.

В частности, речь идет о взаимодействии в сфере транспорта, сельского хозяйства, культуре, туризме и других областях. Церемония подписания соглашения прошла в отеле Four Seasons в Москве, передает РИА «Новости».

Вчера состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и филиппинским лидером Родриго Дутерте. Пакет документов о сотрудничестве был подготовлен к его визиту.