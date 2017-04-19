Россия доставила в Сирию 10 тонн муки, сахара и рыбы

В сирийский порт Тартус прибыло около 10 тонн гуманитарной помощи из России.

Помощь предназначается для жителей освобожденных деревень, а также для беженцев в лагерях. Большую часть груза составляют продукты питания, причем, учтенные с традициями местного населения. В основном – мука, сахар и консервы (среди которых преимущественно – говядина и рыба).

Помощь доставили суднами «Спартак-1» и «Спартак-2», сообщает «Комсомольская правда».

Уточняется, что это самая большая партия гуманитарных грузов, которую отправили в Сирию по морю.

Тартус расположен в 220 км на северо-запад от Дамаска и менее чем в часе езды к югу от Латакии. Расстояние до границы с Ливаном — 25 км. В порту Тартуса располагалась советская, а в настоящий момент находится российская военно-морская база в Сирии.

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